Новые трамваи "Витязь М" начнут работу в Самаре 20 января

В воскресенье, 19 января, мэр Самары Иван Носков, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов и министр транспорта и автомобильных дорог региона Сергей Карпов приняли участие в обкатке новых трехсекционных трамваев.

С завтрашнего дня в регулярные рейсы в Самаре выйдут трамваи нового поколения — "Витязь М". Трамваи выйдут на маршрут № 22. Это самый протяженный (более 18 км трассы) и востребованный (порядка 4 млн пассажиров ежегодно) маршрут.

Они отвечают всем современным представлениям о комфорте и безопасности — они низкопольные, просторные, оснащены пандусами, валидаторами, USB-розетками, видеонаблюдением, имеют широкие площадки для колясок.

Обкатку трамваев в Самаре проводили лучшие водители ТТУ — нареканий от них нет. Фактически, это лучшая техника, которая существует на данный момент в России. "И кстати, сделаны и собраны трамвайные вагоны компанией "ПКТС" в России — на Тверском механическом заводе электротранспорта и Невском заводе электрического транспорта. То есть по комплектующим и запчастям проблем не будет", — пишет Иван Носков в своем Телеграм-канале.

"По сути, в Самаре началась новая эпоха трамвайного движения. Масштабное обновление происходит при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и всей команды правительства региона. Существенную лепту вносит и финансовый партнер города — Сбер, который предложил оптимальные условия лизинга", — отмечает мэр.

В ближайшие два года трамвайный парк еще пополнится на 71 вагон "Львенок". Кроме того, в регионе работают эксперты из Москвы. Они разрабатывают новую транспортную систему Самары, не только в трамвайном, но и в автобусном и троллейбусном сообщении.

"Есть планы по участию в федеральных программах и нацпроектах, в частности, по капремонту путей и инфраструктуры. Надо понимать, что быстро — не будет. Но есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом!", - резюмирует градоначальник.