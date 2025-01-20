Мэр Самары предупредил жителей о фэйковом аккаунте-дубле в "Телеграм"

Глава Самары Иван Носков накануне сообщил, что некто создал от его лица фейковый аккаунт в "Телеграме". Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"Внимание! Поступила информация, что кто-то создал мой фейковый аккаунт в "Телеграме". Все, кто общается со мной через "Телеграм" — внимательно проверяйте, кто вам звонит и от кого пришло сообщение. Я не менял свой номер телефона, не добавлял к аккаунту личное фото", - предупредил мэр.

Он также призвал не отвечать на звонки и не задавать уточняющих вопросов сомнительным контактам, не вступать с ними в переписку и незамедлительно блокировать фейковый аккаунт.

"Прошу всех быть бдительнее и внимательнее, не переходить по ссылкам, которые вам могут прислать в таких фейковых сообщениях. И перепроверяйте информацию. Можно перезвонить мне лично или секретарю по городскому номеру". - добавил Иван Носков.

Глава Самары напомнил, что соцсети и мессенджеры сегодня — это самый удобный для злоумышленников способ сеять панику, создавать фейки, мошенничать.

"Не пренебрегайте всеми возможными способами защиты — установите двухфакторную идентификацию, сложный пароль, антивирусные программы. И обязательно следите за тем, с кем общаются и в каких группах состоят ваши дети, особенно подросткового возраста, и пожилые родители! Они всегда являются самой удобной мишенью для мошенников и других криминальных элементов!", - заключил мэр.