Площадку компании "Транспорт будущего" посетили 220 студентов

В преддверии дня российского студенчества компания "Транспорт будущего" пригласила на производственную площадку студентов девяти тольяттинских колледжей. Ребята узнали о современных технологиях и производстве гражданских беспилотников.

18 января компанию посетили студенты колледжа сервисных технологий и предпринимательства, управления и экономики, электротехнического техникума, социально-экономического колледжа, других учреждений среднего профессионального образования, а также родственники сотрудников. Они увидели ключевые этапы производства: металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением, участки по производству комплектующих для двигателей и сборки агродронов, центр управления полетами.

Традиция дня открытых дверей в "Транспорте будущего" — интерактивный блок. Каждая группа, двигаясь по маршруту, отвечала на вопросы экскурсовода или начальника участка, и за правильный ответ получала деталь пазла. Тур по производству завершился созданием из фигурных частей арт-объекта — цветного пазла с изображением агродрона.

"День открытых дверей знакомит молодежь с производственным процессом, современными технологиями и обозначает возможности для карьеры. Мы пригласили на предприятие студентов, чтобы участвовать в формировании нового поколения квалифицированных специалистов. Надеемся, наших будущих коллег", — отметил генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.