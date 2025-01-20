Площадку компании "Транспорт будущего" посетили 220 студентов

В преддверии дня российского студенчества компания "Транспорт будущего" пригласила на производственную площадку студентов девяти тольяттинских колледжей. Ребята узнали о современных технологиях и производстве гражданских беспилотников.
18 января компанию посетили студенты колледжа сервисных технологий и предпринимательства, управления и экономики, электротехнического техникума, социально-экономического колледжа, других учреждений среднего профессионального образования, а также родственники сотрудников. Они увидели ключевые этапы производства: металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением, участки по производству комплектующих для двигателей и сборки агродронов, центр управления полетами.
Традиция дня открытых дверей в "Транспорте будущего" — интерактивный блок. Каждая группа, двигаясь по маршруту, отвечала на вопросы экскурсовода или начальника участка, и за правильный ответ получала деталь пазла. Тур по производству завершился созданием из фигурных частей арт-объекта — цветного пазла с изображением агродрона.
"День открытых дверей знакомит молодежь с производственным процессом, современными технологиями и обозначает возможности для карьеры. Мы пригласили на предприятие студентов, чтобы участвовать в формировании нового поколения квалифицированных специалистов. Надеемся, наших будущих коллег", — отметил генеральный директор группы компаний "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.
Последние комментарии
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
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