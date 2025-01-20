Дарья Касаткина уступила американке в матче 1/8 финала АО-2025

В Мельбурне завершился матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 между тольяттинской теннисисткой Дарьей Касаткиной и американкой Эммой Наварро, занимающей восьмую строчку рейтинга WTA.

Игра закончилась победой представительницы США в трех сетах — 6:4, 5:7, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Касаткина выполнила три подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету ее соперницы три эйса, пять двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 25, пишет championat.com.