Авито присоединился к проекту "Открытый родильный дом"

На Авито помогут молодым родителям — в рамках партнерства с проектом "Открытый родильный дом", который призван популяризировать материнство через внедрение эффективных форм взаимодействия с семьей на всех этапах: подготовки к родительству, родов и становления грудного вскармливания.
Как сообщили в пресс-службе, проект "Открытый родильный дом" разработан совместно Росздравнадзором, автономной некоммерческой организацией "Российская система качества", АНО "Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям "Выбор Родителей" и рекомендован к внедрению Минздравом России и Агентством стратегических инициатив.
В рамках партнерства Авито подготовил обучающие материалы, которые помогут молодым родителям узнать обо всех возможностях платформы и освоиться на ней. Например, на платформе можно находить редкие товары, которые больше нигде не продаются, бесплатно отдавать или забирать вещи, продавать вещи, из которых ребенок вырос, и покупать новые, в том числе произведенные местными предпринимателями, или самому открыть свой бизнес в отпуске по уходу за ребенком. На данный момент на Авито зарегистрировано уже более 1 миллиона представителей малого и среднего предпринимательства.
"Мы стремимся к тому, чтобы Авито стал незаменимым помощником для молодых родителей. С помощью платформы можно продавать вещи, из которых ребенок уже вырос, покупать новую одежду, обувь, игрушки, и при этом экономить семейный бюджет. Например, мы посчитали, что на покупке базового набора для новорожденных на Авито можно сэкономить до 48% от его стоимости. Еще одна возможность, которую дает Авито — легко открыть свое дело. Участие в проекте "Открытый родильный дом" позволит нам рассказать папам и мамам о том, как они могут облегчить свою жизнь с помощью наших сервисов и инструментов. Мы уверены, что новые знания, которые они получат, помогут им не только сэкономить, но и начать собственное небольшое дело", — рассказал директор по связям с государственными организациями Авито Дмитрий Гавриленко.
Обучающие материалы Авито будут транслироваться в родильных домах и женских консультациях, которые уже получили знак "Открытый родильный дом". Данный знак присваивается роддомам, в которых существуют следующие направления работы: популяризация грудного вскармливания — в родильном доме действует горячая линия, а также имеется консультант по вопросам грудного вскармливания; проведение эффективной коммуникации — родильный дом участвует в тренингах по улучшению взаимодействия персонала и семьи; взаимодействие с семьями, имеющими сенсорные и другие особенности — через создание банка аудио- и визуальных вспомогательных инструментов, качественной навигации.
"Появление ребенка в семье всегда несет изменения в жизни родителей. Все участники проекта "Открытый родильный дом" стремятся к тому, чтобы эти изменения происходили максимально легко и комфортно для родителей. Благодаря нашему новому партнеру — Авито — мы расширили обучающий курс проекта и добавили в него знания и навыки, которые позволят организовать жизнь семьи с помощью онлайн-платформы", — говорит генеральный директор АНО "Выбор родителей" Владимир Буцкий.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р