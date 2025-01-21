В галерее "Заварка" расскажут о комнатных цветах Серебряного века

В музее-галерее "Заварка" рассказали о мероприятиях на ближайшие дни: запланированы лекция и фотопрогулка (12+), передает пресс-служба учреждения.

В пятницу, 24 января, в 18:30 пройдет лекция "На подоконнике Серебряного века" (12+). Ее прочитает кандидат исторических наук, заведующая музеем-галерей "Заварка", заместитель директора музея Эльдара Рязанова по научной работе Екатерина Елисеева.

Что зашифровано в выражении "озеро стеклянное, а берега деревянные"? Ответ прост - окно и подоконник. История комнатных цветов - это история не только квартиры, дома, но и города в целом. Комнатные цветы Серебряного века уверенно заняли свое место не только в литературе и искусстве, но и оказались на наших современных подоконниках. Прогуливаясь по историческому центру Самары, мы часто можем встретить самодельные теплички и горшки разных форм с разнообразными растениями.

Представим, что мы преодолели временной рубеж и оказались на границе XIX-XX веков. Что бы мы встретили на подоконнике Серебряного века? Каких советов по выращиванию драцен, алое, фиалок придерживались бы?

На лекции комнатные растения будут рассмотрены как универсальный индикатор обывательских представлений о прекрасном. Материал составлен на основе дореволюционных справочников и словарей.

Вход на мероприятие - 250 рублей. Количество мест ограниченно. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 25 января, в 14:00 пройдет фотопрогулка "Деревня в городе" (12+). Действующая выставка "Город/Деревня: маршрут построен" посвящена исследованию города, в том числе через фотографию. В рамках проекта сотрудники музея-галереи предлагают гостям выйти из стен "Заварки" и окунуться в пространство улиц.

Новая фотопрогулка "Деревня в городе" посвящена району, который на рубеже ХIХ-ХХ веков находился на окраине Самары. Эта территория является местом взаимопроникновения деревни в город и наоборот. Вместе с фотографом, старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым участники будут фиксировать символы, предметы, архитектуру рубежа веков и ее детали, поговорят об истории Самары и узнают, как сегодня проявляется деревня в городе.

Фотопрогулка подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).

Вход на мероприятие - 250 рублей. Количество мест ограниченно. Предварительная продажа билета по ссылке. Место встречи - холл Музея-галереи "Заварка" (ул. Самарская, 207а).