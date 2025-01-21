Самарский завод "Авиакор" завершает изготовление фюзеляжа первого опытного образца самолета "Ладога"

Самарский завод "Авиакор" завершает изготовление фюзеляжа первого опытного образца регионального турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога", сообщает Telegram-канал Mashnews.
Самолет разрабатывает Уральский завод гражданской авиации. По плану, в начале 2025 г. фюзеляж первого ТВРС-44 перевезут из Самары в Екатеринбург, где в новом производственном корпусе завода приступят к стыковке и сборке планера самолета.
В течение ближайшего времени сюда же должны поступить и остальные агрегаты и системы машины: кессоны крыла от Смоленского авиационного завода, хвостовое оперение - от производственной площадки УЗГА в Нижнем Новгороде и двигатели ТВ7-117СТ-02 - от "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге.
Двигатель создается на базе сертифицированного в декабре 2022 г. двигателя ТВ7-117СТ-01 для самолета Ил-114-300 и будет отличаться меньшей мощностью. На взлетном режиме мощность ТВ7-117СТ-02 составляет 2400 л.с. с автоматическим увеличением до 2600 л.с.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?