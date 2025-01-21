Самарский завод "Авиакор" завершает изготовление фюзеляжа первого опытного образца самолета "Ладога"

Самарский завод "Авиакор" завершает изготовление фюзеляжа первого опытного образца регионального турбовинтового самолета ТВРС-44 "Ладога", сообщает Telegram-канал Mashnews.

Самолет разрабатывает Уральский завод гражданской авиации. По плану, в начале 2025 г. фюзеляж первого ТВРС-44 перевезут из Самары в Екатеринбург, где в новом производственном корпусе завода приступят к стыковке и сборке планера самолета.

В течение ближайшего времени сюда же должны поступить и остальные агрегаты и системы машины: кессоны крыла от Смоленского авиационного завода, хвостовое оперение - от производственной площадки УЗГА в Нижнем Новгороде и двигатели ТВ7-117СТ-02 - от "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге.

Двигатель создается на базе сертифицированного в декабре 2022 г. двигателя ТВ7-117СТ-01 для самолета Ил-114-300 и будет отличаться меньшей мощностью. На взлетном режиме мощность ТВ7-117СТ-02 составляет 2400 л.с. с автоматическим увеличением до 2600 л.с.