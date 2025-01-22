ВСК защитила автопарк ГУП "ДСУ-3" Владимирской области

Владимирский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО автомобили ГУП СРФ Владимирской области "Дорожно-строительное управление № 3".
Страховая защита действует до декабря 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 905 транспортных средств, включая грузовые специализированные автомобили. Стоимость контракта составила 2,9 млн рублей.
ГУП "ДСУ-3" — единственное во Владимирской области дорожно-строительное предприятие полного цикла. Компания производит работы по строительству, содержанию и эксплуатации автодорог, ремонту и восстановлению автомобильных дорог, мостов и искусственных сооружений, работы по благоустройству территорий, площадок, улиц и других элементов городской инфраструктуры.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая