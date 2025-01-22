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Страхование Финансы

ВСК защитила автопарк ГУП "ДСУ-3" Владимирской области

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владимирский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСАГО автомобили ГУП СРФ Владимирской области "Дорожно-строительное управление № 3".

Страховая защита действует до декабря 2025 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 905 транспортных средств, включая грузовые специализированные автомобили. Стоимость контракта составила 2,9 млн рублей.

ГУП "ДСУ-3" — единственное во Владимирской области дорожно-строительное предприятие полного цикла. Компания производит работы по строительству, содержанию и эксплуатации автодорог, ремонту и восстановлению автомобильных дорог, мостов и искусственных сооружений, работы по благоустройству территорий, площадок, улиц и других элементов городской инфраструктуры.

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