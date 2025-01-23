Самарцам расскажут о судьбе музеев блокадного Ленинграда

Во вторник, 28 января, в 16:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция "Судьба музеев блокадного Ленинграда" (12+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея Ирина Янцен. Лекция приурочена к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Спасение культурных ценностей - одна из героических страниц битвы за Ленинград. Несмотря на тяжелейшие условия блокады, тысячи экспонатов Эрмитажа и Русского музея перевозились вглубь страны, причем в абсолютной секретности. Но, к сожалению, эвакуировать успели не все - кольцо блокады замкнулось.

На лекции посетители узнают о подвиге тех, кто мужественно и самоотверженно берег экспонаты в блокадном Ленинграде, а также о судьбе дворцов в Петергофе, Царском Селе, Павловске и Гатчине, которые были захвачены и разграблены вражескими войсками.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется обязательная предварительная запись по телефону +7(846)332-05-16