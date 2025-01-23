"Студентом" СГИКа стала собака-поводырь Снежок Бычков

Студенческий билет Самарского государственного института культуры получил необычный студент - лабрадор-поводырь Снежок Валентинович Бычков. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Сувенирный экземпляр на имя первокурсника факультета современного искусства и художественных коммуникаций Снежка Валентиновича Бычкова за подписью ректора Ольги Наумовой выдали его хозяйке Анне Казаевой", - отмечается в сообщении.

Лабрадор стал вольнослушателем в СГИКе минувшей осенью. Для того, чтобы стать членом семьи студентов кафедры эстрадно-джазового искусства Анны Казаевой и Валентина Бычкова, он отучился в специальной школе для собак-поводырей.

"Собака нас с женой еще больше сблизила. До него вечерами мы занимались каждый своим делом, а теперь в семь или полвосьмого надо выходить, как минимум, на час на прогулку. И мы идем всей толпой, втроем. Гуляем по району, наворачиваем круги, общаемся, смеемся над Снежком, когда он что-то милое вытворяет", - рассказывают Анна и Валентин.

"Снежок сопровождает студентов не только по городу, но и на занятиях. У супругов нарушение зрения. Во время пар лабрадор иногда… храпит и особенно любит хоровое пение. Тогда он оказывается в центре дамского внимания", - рассказали в пресс-службе вуза.