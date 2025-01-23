Волонтёры Куйбышевского НПЗ вручили подарки пациентам детского онкологического отделения

Волонтёры Куйбышевского НПЗ (входит в самарскую группу предприятий НК "Роснефть") передали подарки маленьким пациентам отделения онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой.
В этом году нефтепереработчики привезли в клинику более ста сладких сюрпризов и наборов для творчества.
Новые настольные игры, книжки и мягкие игрушки оказались и в "коробочках храбрости", которые медики ставят в процедурных кабинетах онкологического отделения, чтобы после сложных и утомительных медицинских манипуляций ребята могли выбрать себе приятную награду.
Поддержка детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, — одно из приоритетных направлений социальной политики "Роснефти".
Волонтеры Куйбышевском НПЗ занимаются благотворительностью и стараются помогать детям, не дожидаясь специального повода. "Ёлка желаний", "Собери ребёнка в школу", "День защиты детей" — вот небольшая толика всероссийских и региональных благотворительных проектов, в которых участвуют сотрудники предприятия.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р