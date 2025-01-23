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Волонтёры Куйбышевского НПЗ вручили подарки пациентам детского онкологического отделения

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волонтёры Куйбышевского НПЗ (входит в самарскую группу предприятий НК "Роснефть") передали подарки маленьким пациентам отделения онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской клинической больницы имени Н. Н. Ивановой.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В этом году нефтепереработчики привезли в клинику более ста сладких сюрпризов и наборов для творчества.

Новые настольные игры, книжки и мягкие игрушки оказались и в "коробочках храбрости", которые медики ставят в процедурных кабинетах онкологического отделения, чтобы после сложных и утомительных медицинских манипуляций ребята могли выбрать себе приятную награду.

Поддержка детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, — одно из приоритетных направлений социальной политики "Роснефти".

Волонтеры Куйбышевском НПЗ занимаются благотворительностью и стараются помогать детям, не дожидаясь специального повода. "Ёлка желаний", "Собери ребёнка в школу", "День защиты детей" — вот небольшая толика всероссийских и региональных благотворительных проектов, в которых участвуют сотрудники предприятия.

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