На переправе через Волгу с 24 января меняется расписание

С 24 января меняется расписание судов на воздушной подушке на переправе через Волгу.

На линии "Самара - Рождествено" осуществляется:

— из Самары первый рейс в 6:30, последний рейс в 19:00;

— из Рождествено первый рейс в 6:45, последний рейс в 19:15;

— заход на "Проран" в 10:00 и в 15:00.

Отправление СВП по наполнению.