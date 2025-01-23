В Самарской области сотрудников организации железнодорожного обслуживания обвиняют в коррупции

В Чапаевске отправили в суд уголовное дело сотрудников подразделений организации железнодорожного обслуживания. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, ревизор организации получил через начальника станции 150 тыс. рублей. За это он должен был не вносить акт ревизии сведений о нарушениях.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?