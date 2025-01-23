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Власть и политика

Более 20 тыс. заявок подано на дополнительный набор в программу "Время героев"

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С момента начала дополнительной регистрации участников отбора в программу "Время героев" зарегистрировано более 20 тыс. человек. Общее число заявок на отбор в программу составило почти 65 тысяч.

Дополнительная регистрация завершится 25 января в 13:00. До того времени также необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки. Результаты отбора станут известны после обработки всех результатов.

На сегодня уже 18 участников первого потока федеральной программы "Время героев" получили новые назначения на ответственные должности. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель "Движения Первых" Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы. Руководитель программы "Время героев" Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

В Самарской области финалист программы "Время героев" Константин Яшин назначен генеральным директором Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "САМАРА".

Вслед за федеральной программой "Время героев" аналогичные программы стартуют во всех российских регионах. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул важность этого процесса: "Темпы регистрации на программу "Время героев" говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне".

Программа Самарской области "Школа героев" реализуется по решению губернатора Вячеслава Федорищева. Программа направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также крупных госкомпаниях, преимущественно на Самарской земле. Участниками первого потока стали 45 человек. На старте программы они прошли диагностику компетенцией по методике президентской платформы "Россия - страна возможностей". По итогам тестирования сформированы персональные паспорта с индивидуальным треком развития.

Ветераны СВО - участники проекта "Школа героев" уже на практике применяют полученные знания и имеющийся опыт - по решению главы региона они стали кураторами руководителей муниципалитетов, членов регионального правительства и различных органов власти.

Программа "Школа героев" не будет иметь ограничений по времени. Обучение смогут пройти и те военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне СВО.

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