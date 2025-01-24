Агрессивный самарец получил два года условно за нападение на судебного пристава

Агрессивно настроенный житель Самарской области, ударивший судебного пристава, приговорен к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Житель Самарской области явился на прием в одно из отделений судебных приставов. Там мужчина начал вести себя агрессивно, громко и грубо выражать свое недовольство.

Выйдя на шум, начальник отделения прошла к сотруднику, рядом с которым стоял гражданин. Она заинтересовалась личностью возмущающегося и взяла со стола его паспорт. Это повлекло за собой крайне бурную реакцию.

Схватив сотрудницу службы за руку, мужчина ударил ее несколько раз. Женщина потеряла равновесие, упала и получила сотрясение головного мозга.

В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение признать мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.