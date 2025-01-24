Агрессивный самарец получил два года условно за нападение на судебного пристава

Агрессивно настроенный житель Самарской области, ударивший судебного пристава, приговорен к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Житель Самарской области явился на прием в одно из отделений судебных приставов. Там мужчина начал вести себя агрессивно, громко и грубо выражать свое недовольство.
Выйдя на шум, начальник отделения прошла к сотруднику, рядом с которым стоял гражданин. Она заинтересовалась личностью возмущающегося и взяла со стола его паспорт. Это повлекло за собой крайне бурную реакцию.
Схватив сотрудницу службы за руку, мужчина ударил ее несколько раз. Женщина потеряла равновесие, упала и получила сотрясение головного мозга.
В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Рассмотрев материалы дела, суд принял решение признать мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?