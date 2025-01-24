В Москве вручена всероссийская премия в области наследия, организованная командой самарского "Том Сойер Феста"

В московсом офисе Центрального совета ВООПИиК прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии "Наследие дороже". Оргкомитет и партнеры премии выбрали лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов, а также вручили специальные призы за личный вклад активистам.

Премию учредили всероссийское общество охраны памятников и культуры (ВООПИиК) и благотворительный Фонд "Том Сойер Фест - Наследие (БФ "ТСФ - Наследие"). Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

"Десять лет назад появился фестиваль ТСФ, а сегодня он охватил уже более 85 городов и сел. Три года назад мы с нашим сообществом создали благотворительный фонд ТСФ, который и стал учредителем этой премии. Мы считаем, что обязательно надо поощрять инициативных людей, которые сами пришли к тому, чтобы восстанавливать наследие", - отметила в приветственном слове на церемонии награждения директор БФ "ТСФ - Наследие" Анастасия Кнор.

На суд оргкомитета премии прислали более 50 заявок из 30 регионов России. Для объективной оценки проектов в состав оргкомитета пригласили признанных лидеров мнений в области исторической недвижимости. Каждый из экспертов поставил свои оценки не менее чем под двумя номинациями. Таким образом, все поданные на премию проекты оценили минимум три эксперта, а в некоторых случаях заявки оценивали почти все эксперты. Это гарантирует объективность и независимость экспертиз. Все оценки суммировались, и по среднему баллу выводился рейтинг наших участников.

Организаторы благодарят партнера премии - компанию "Альянс-Менеджмент", создателя концептуального жилого комплекса "ЗИМ Галерея" и городского культурного центра в Самаре, которая в сфере девелопмента занимается очень нетривиальным делом - возрождением в современном строительстве лучших традиций советского стиля конструктивизм.

Церемония награждения прошла в теплой уютной атмосфере, также в официальной группе Фонда шла прямая трансляция, чтобы все волонтеры смогли поболеть за свои проекты. Запись эфира доступна по ссылке.

Заслуженные награды, дипломы, статуэтки и денежные призы получили по три победителя из каждой номинации.

Номинация "Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 миллионов рублей"

3 место - Павел Михайлович Солодкий, Нижний Новгород. Приобрел и восстановил старейший в столице Приволжья деревянный дом.

2 место - Дом Никуличева, Вологодская область, инвестор Иван Магарев.

1 место - Туристический комплекс "Греза хутор", Калининградская область.

"Бережная реновация. Проекты стоимостью свыше 10 миллионов рублей"

3 место - Музейный комплекс "Заречный кварталъ 1840", Вологда.

2 место - Усадьба Марьино, Ленинградская область.

1 место - "Казанские наличники", Татарстан.

Специальный приз от компании "Альянс менеджмент" "За развитие социокультурного кода территории" получила Milimon team (Самара) и "Дом Растокиных" (Калужская область).

Номинация "Эффективный фандрайзинг"

3 место - "Арт-консервация исторических домов в Самаре"

2 место - "Да будет у Егория железный шлем!", Ивановская область.

1 место - "Восстановление Георгиевского храма что на Наволоке", Вологда.

Номинации "Креативный подход"

3 место - "Сад-дендрарий и дом-музей Н.Ракицкого", Калужская область

2 место - "Ремонтно-реставрационные работы на колокольне Никольской церкви 1767 года в деревне Чистый Дор Кирилловского района Вологодской области на народные средства"

1 место - "Гражданский дом культуры "Ленина 21", Ярославская область.

Номинация "Не сноси и сохрани"

Две персональные награды. Первая - чиновнику, внесшему значительный вклад в дело сохранения наследия. Вторую получит общественный деятель, который личным примером в хорошем смысле заразил и повел за собой людей спасать исторические объекты и историческую среду.

И в первом, и во втором случае кандидаты выдвигались не сами, их выдвигали соратники или люди, которые знают и ценят из вклад.

Третье место в номинации "Не сноси и сохрани" оргкомитет присудил экс-депутату Государственной думы, ныне губернатору Курской области Александру Евсеевичу Хинштейну за систематическое и результативное восстановление более чем 30 объектов культурного и исторического наследия в Самаре и Самарской области. Венцом этого списка стала Фабрика-кухня в Самаре, в которой теперь располагается филиал Третьяковской галереи.

Второе место получила Ольга Алексеевна Тесленко (Калининградская область) за восстановление средневекового замка 13 века в городе Гурьевск по программе вовлечения ОКН в экономический оборот Калининградской области.

Победителем в этой номинации оркомитет признал экс-мэра города Тольятти Николая Альфредовича Ренца и его команду по восстановлению 50-метровой мозаичной стелы-панно "Радость труда".

Номинация "Личный вклад"

Решение по этой номинации принимали исходя из предложений и мотивационных писем членов сообщества ценителей и реставраторов исторического наследия.

Награды получили инженер, плотник-реставратор Михаил Бахман (Петербург) за популяризацию волонтерства и реставрации деревянного наследия и Татьяна Дмитриевна Алимова за проект "Дом с характером" из Елатьмы.

"Важно, чтобы энтузиасты и бизнесмены, которые сегодня сохраняют наше российское достояние, стали известны и уважаемы за пределами своих регионов, - подчеркивает председатель ВООПИК, сопредседатель премии "Наследие дороже" Артем Демидов. - Сегодня это общенациональная задача. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что необходимо поддерживать граждан, общественные объединения и бизнес, которые вносят свой вклад в восстановление памятников. Я надеюсь, что 2024 год и наступивший 2025-й станут прорывными в этом направлении. Начался пилотный проект по реставрации 1000 ОКН до 2030 года. Разрабатывается долгосрочная программа реставрации до 2045 года. Считаю премию своевременным и значимым мероприятием".

Также две специальные номинации были учреждены партнером премии - компанией "Альянс-менеджмент". Приз от девелоперской компании "Альянс-менеджмент" "За развитие социокультурного кода территории" в номинации "Искусство сохранять" получили Milimon team (Самара) за проект ремесленной пекарни "Белотурка" и "Дом Растокиных" (Калужская область).

"Мы поддерживаем все проекты, направленные на созидание и сохранение, - отметила коммерческий директор девелоперской компании "Альянс-менеджмент" и проекта "ЗИМ-Галерея" Мария Иванова. - Недавно наш проект жилого комплекса с галереей тоже стал лучшим по версии премии URBAN AWARDS. Мы считаем, что коммерческие градостроительные проекты должны базироваться на интересах города и интересах людей, и исходя из этой стратегии развиваем свой проект. В оценке заявок на премию "Наследие дороже" у нас был один внутренний критерий. Так как наш жилой комплекс "говорит" с городом на языке культуры и искусства, мы выбирали проект, приспособленный к культурным потребностям горожан, а также учитывали вовлеченность участников проекта. Считаем выбранные нами проекты достойными высокой награды. Надеемся, что такая деятельность станет компасом для других коммерческих проектов, чтобы подобных проектов в стране было больше".