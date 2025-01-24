В выходные в Самарской области сохранится морозная погода

В Самарской области с 25 по 27 января ожидается морозная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу, 24 января, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха -9…-11°C.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 января, в регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха в ночные часы -15…-20°C, днем -7…-12°C.

В начале рабочей недели, 27 числа, в Самарской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -9…-14°C, местами до -19°С. Днем -4…-9°C.