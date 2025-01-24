В выходные в Самарской области сохранится морозная погода

В Самарской области с 25 по 27 января ожидается морозная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 24 января, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха -9…-11°C.
В субботу и воскресенье, 25 и 26 января, в регионе малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 3…8 м/с. Температура воздуха в ночные часы -15…-20°C, днем -7…-12°C.
В начале рабочей недели, 27 числа, в Самарской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -9…-14°C, местами до -19°С. Днем -4…-9°C.
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Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.