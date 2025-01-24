В Самаре отменили опасность атаки БПЛА и восстановили работу аэропорта Курумоч

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В пятницу, 24 января, в 9:20 в Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.