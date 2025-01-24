В Ставропольском районе временно отключат свет 27 и 28 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

27.01.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Менжинского);

27.01.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Фрунзе, ул. Ленина, ул. Чапаева);

28.01.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Узюково (ул. Северная, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Фрунзе, ул. Ленина, ул. Чапаева);

28.01.2025 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Подборненская, ул. Советская, ул. Волжская, ул. Чкалова, ул. 40 лет Победы, ул. Юбилейная, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Речная, проезд Майский, проезд Больничный, пер. Коммунальный, пер. Юбилейный, ЖСК "Степной").

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.