Самарец избил женщину, которая сравнила его представителем семейства грызунов

В Самаре задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких травм женщине. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый пришел в магазин с 54-летней женщиной, но у входа пара поругалась, и он ударил спутницу. В результате пострадавшая потеряла сознание, а кавалер сбежал.

Вскоре драчуна задержали. Он объяснил свои действия тем, что его сильно оскорбило то, что потерпевшая сравнила его с одним из представителей семейства грызунов.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары.