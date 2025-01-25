Самарец избил женщину, которая сравнила его представителем семейства грызунов

В Самаре задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких травм женщине. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, подозреваемый пришел в магазин с 54-летней женщиной, но у входа пара поругалась, и он ударил спутницу. В результате пострадавшая потеряла сознание, а кавалер сбежал.
Вскоре драчуна задержали. Он объяснил свои действия тем, что его сильно оскорбило то, что потерпевшая сравнила его с одним из представителей семейства грызунов.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?