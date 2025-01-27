Из-за ремонта водопроводной линии на ул. Победы изменились схемы движения транспорта

В Самаре возле дома № 97 по ул. Победы стартовал ремонт инженерных коммуникаций — работники ООО "СКС" устраняют технологическое повреждение водопроводной линии диаметром 300 мм, сообщает мэрия города. Завершить работы ресурсоснабжающая организация запланировала до 20:00 28 января.
Напомним, накануне прорабатывалась возможность частичного ограничения движения транспорта по участку ул. Победы — от ул. Ново-Вокзальной до переулка Штамповщиков, в направлении "из города". Однако с началом работ принято решение о введении полного ограничения движения в указанном направлении, что позволяет тяжелой технике ресурсной компании функционировать беспрепятственно и более оперативно.
Городская администрация обращает внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки и выбирать объездные маршруты, а пассажиров общественного транспорта — на изменение схемы его движения. Автобусы маршрутов №№ 30, 34, 41, 75, 89 едут в объезд по улицам Александра Матросова, Физкультурной, проспекту Кирова и далее по своим маршрутам. Автобусы № 27 следуют в объезд по улицам Вольской, Воронежской, Победы и далее по привычному маршруту. Троллейбусы маршрутов №№ 7, 9 следуют через улицы Матросова и Вольскую и далее по своим обычным маршрутам.
Ресурсоснабжающая организация заблаговременно рекомендовала жителям запастись водой, поскольку согласно техническим условиям участка в домах по улице Победы, 95а, 95б, 97а, 97б, 98б, 99а в период ремонта водопровода возможны кратковременные отключения холодного водоснабжения. Ситуацию держат на контроле. При необходимости жителям предадут бойлеры.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.