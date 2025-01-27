Из-за ремонта водопроводной линии на ул. Победы изменились схемы движения транспорта

В Самаре возле дома № 97 по ул. Победы стартовал ремонт инженерных коммуникаций — работники ООО "СКС" устраняют технологическое повреждение водопроводной линии диаметром 300 мм, сообщает мэрия города. Завершить работы ресурсоснабжающая организация запланировала до 20:00 28 января.

Напомним, накануне прорабатывалась возможность частичного ограничения движения транспорта по участку ул. Победы — от ул. Ново-Вокзальной до переулка Штамповщиков, в направлении "из города". Однако с началом работ принято решение о введении полного ограничения движения в указанном направлении, что позволяет тяжелой технике ресурсной компании функционировать беспрепятственно и более оперативно.

Городская администрация обращает внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки и выбирать объездные маршруты, а пассажиров общественного транспорта — на изменение схемы его движения. Автобусы маршрутов №№ 30, 34, 41, 75, 89 едут в объезд по улицам Александра Матросова, Физкультурной, проспекту Кирова и далее по своим маршрутам. Автобусы № 27 следуют в объезд по улицам Вольской, Воронежской, Победы и далее по привычному маршруту. Троллейбусы маршрутов №№ 7, 9 следуют через улицы Матросова и Вольскую и далее по своим обычным маршрутам.

Ресурсоснабжающая организация заблаговременно рекомендовала жителям запастись водой, поскольку согласно техническим условиям участка в домах по улице Победы, 95а, 95б, 97а, 97б, 98б, 99а в период ремонта водопровода возможны кратковременные отключения холодного водоснабжения. Ситуацию держат на контроле. При необходимости жителям предадут бойлеры.