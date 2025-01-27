Роспотребнадзор призвал самарцев коллективно судиться с организаторами отмененных концертов Сукачева и Михайлова

Управление Роспотребнадзора по Самарской области предлагает жителям присоединиться к групповым искам в связи с отменой концертов рок-музыканта Гарика Сукачева и певца Стаса Михайлова.
Управление инициировало групповые иски в связи с поступлением большого числа обращений от тех, кто приобрел билеты на концерты, но так и не смог посетить их. При этом возвращать деньги за билеты организаторы не торопятся.
Концерт Стаса Михайлова должен был состояться в Самаре 17 октября, однако был сорван. По словам официальных представителей певца, дело оказалось в недобросовестном организаторе. Осенью прошлого года в телеграм-канале Михайлова появилась следующая информация: "Из-за недобросовестности и полного бездействия компании NCA мы вынуждены отменить концерт Стаса Михайлова 17 октября в Самаре. Менеджмент артиста пытался повлиять на ситуацию и призвать исполнить обязательства по заключенному договору, но все усилия оказались напрасны".
Параллельно с отменой самарского выступления были также отменены концерты в Екатеринбурге и Челябинске.
Выступление Гарика Сукачева должно было состояться в Самаре в конце апреля 2024 года. Затем его перенесли на начало мая, а позже и вовсе отменили. По словам артистов - опять же, по вине организаторов.
Чтобы присоединиться к групповым искам, нужно обратиться в Роспотребнадзор со следующими документами:
- заявление о присоединении,
- копии билетов (электронных билетов),
- документы об оплате билетов,
- заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю (организатору),
- ответ исполнителя (организатора) при наличии,
- копия паспорта,
- иные документы.
В случае возникновения вопросов их можно уточнить у специалистов Управления по номеру телефона 8 (846) 260-69-56.
"Также может быть рассмотрен вопрос об оказании индивидуальной помощи в подготовке претензии в адрес хозяйствующего субъекта или составлении искового заявления по данному вопросу", - отметили в управлении и напомнили: консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно получить по телефонам Управления: 8 (846) 260-50-25, 260-69-56, 260-34-73.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.