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Общество

Роспотребнадзор призвал самарцев коллективно судиться с организаторами отмененных концертов Сукачева и Михайлова

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области предлагает жителям присоединиться к групповым искам в связи с отменой концертов рок-музыканта Гарика Сукачева и певца Стаса Михайлова.

Управление инициировало групповые иски в связи с поступлением большого числа обращений от тех, кто приобрел билеты на концерты, но так и не смог посетить их. При этом возвращать деньги за билеты организаторы не торопятся.

Концерт Стаса Михайлова должен был состояться в Самаре 17 октября, однако был сорван. По словам официальных представителей певца, дело оказалось в недобросовестном организаторе. Осенью прошлого года в телеграм-канале Михайлова появилась следующая информация: "Из-за недобросовестности и полного бездействия компании NCA мы вынуждены отменить концерт Стаса Михайлова 17 октября в Самаре. Менеджмент артиста пытался повлиять на ситуацию и призвать исполнить обязательства по заключенному договору, но все усилия оказались напрасны".

Параллельно с отменой самарского выступления были также отменены концерты в Екатеринбурге и Челябинске.

Выступление Гарика Сукачева должно было состояться в Самаре в конце апреля 2024 года. Затем его перенесли на начало мая, а позже и вовсе отменили. По словам артистов - опять же, по вине организаторов.

Чтобы присоединиться к групповым искам, нужно обратиться в Роспотребнадзор со следующими документами:

  • заявление о присоединении,
  • копии билетов (электронных билетов),
  • документы об оплате билетов,
  • заявление об отказе от концерта, направленное исполнителю (организатору),
  • ответ исполнителя (организатора) при наличии,
  • копия паспорта,
  • иные документы.

В случае возникновения вопросов их можно уточнить у специалистов Управления по номеру телефона 8 (846) 260-69-56.

"Также может быть рассмотрен вопрос об оказании индивидуальной помощи в подготовке претензии в адрес хозяйствующего субъекта или составлении искового заявления по данному вопросу", - отметили в управлении и напомнили: консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно получить по телефонам Управления: 8 (846) 260-50-25, 260-69-56, 260-34-73.

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