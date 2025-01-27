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Театр Культура

Худрук Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака стал экспертом "Золотой Маски" сезона 2024-2025

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Секретариат СТД РФ утвердил состав экспертного совета Российской национальной театральной премии и Фестиваля-конкурса "Золотая Маска" на сезон 2024-2025 гг. Об этом сообщает пресс-служба САТОБ.

В состав экспертного совета номинации "Музыкальный театр" вошел Юрий Бурлака, художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича, заслуженный артист Российской Федерации, педагог и балетмейстер-реставратор, лауреат премии "Душа танца" журнала "Балет" в номинации "Мэтр танца", лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".

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