Худрук Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака стал экспертом "Золотой Маски" сезона 2024-2025

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Секретариат СТД РФ утвердил состав экспертного совета Российской национальной театральной премии и Фестиваля-конкурса "Золотая Маска" на сезон 2024-2025 гг. Об этом сообщает пресс-служба САТОБ.