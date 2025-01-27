Худрук Самарского театра оперы и балета Юрий Бурлака стал экспертом "Золотой Маски" сезона 2024-2025

Секретариат СТД РФ утвердил состав экспертного совета Российской национальной театральной премии и Фестиваля-конкурса "Золотая Маска" на сезон 2024-2025 гг. Об этом сообщает пресс-служба САТОБ.
В состав экспертного совета номинации "Музыкальный театр" вошел Юрий Бурлака, художественный руководитель балета Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича, заслуженный артист Российской Федерации, педагог и балетмейстер-реставратор, лауреат премии "Душа танца" журнала "Балет" в номинации "Мэтр танца", лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.