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Киберпонедельник в билайне: скидки до 35% на смартфоны, наушники, умные часы и многое другое

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В интернет-магазине билайна стартовал Киберпонедельник. В рамках акции до 31 января 2025 года можно приобрести различные товары со скидками до 35%. Например, смартфоны бренда Infinix, наушники и часы от Samsung или умные колонки Яндекса.

Фото: предоставлено ПАО "ВымпелКом"

Помимо этого, в рамках акции в интернет-магазине оператора можно купить популярные модели смартфонов в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Так, новенький Honor X7c можно забрать с выгодой в 4000 рублей, а Samsung Galaxy A55 256 Гб — с выгодой в 6500 рублей от розничной цены. Выгодный комплект добавляется к указанным моделям автоматически — достаточно добавить смартфон в корзину и перейти к оформлению.

Киберпонедельник в билайне — это возможность не только обзавестись новеньким смартфоном, но и другими актуальными гаджетами по привлекательным ценам.

Переходите на страницу акции в интернет-магазине билайна и делайте покупки выгодными.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5z8ayXW

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

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