Две команды из Самарской области сыграют в главных лигах КВН

В Сочи завершился ежегодный, уже 36-й Международный фестиваль команд КВН "КИВИН-2025", проходивший с 12 по 25 января. По итогам фестиваля КВНщики определяют свои планы на грядущий игровой сезон.

Креативные продюсеры фестиваля отсмотрели 564 команды из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, в том числе 22 команды из Самарской области. По итогам фестиваля 10 команд региона получили "Повышенный рейтинг", позволяющий коллективам играть в Центральных лигах по всей стране: "Профком" и "Сборная факультетов" (СамГТУ), "XXL" и "Волга" (СГСПУ), "Оля как всегда" (Самара и ТюмГУ), "IТигры" (ПГУТИ), "Волжский проспект" (Самарский юридический институт ФСИН России и управление ФСИН по Самарской области), "Женская сборная СГК", "Шишка" (Тольятти) и "Ультиматум" (Самара). По решению руководства Международного союза КВН Сборная Самарского Политеха (СамГТУ) проведет сезон-2025 в Премьер-лиге МС КВН в Москве, а "Волга" (СГСПУ) - в телевизионной Международной лиге МС КВН в Минске.

Ряд самарских команд получили приглашение в телепроект "Лига городов" на телеканале ТНТ, список участников и даты которого будут опубликованы позже. Кроме развития молодежи региона, Движение "Самарский КВН" повышает туристическую привлекательность Самарской области и способствует развитию кросс-регионального взаимодействия, организуя игры Центральной лиги "Самара" при поддержке правительства региона и администрации Самары, в которой в течение всего 2024 года совершенствовали свои таланты коллективы из 11 регионов страны. Восемь команд выступили на фестивале, пять из которых получили "повышенный рейтинг", а еще две приглашены в главные лиги клуба: Премьер-лигу, телевизионные Международную и Первую лигу. Кроме конкурсной части, на фестивале проходили мастер-классы, тренинги, круглые столы и образовательный форум "КВН - Школа лидеров" с участием представителей администрации президента РФ и министерства науки и высшего образования РФ.

На XXXVI Международном фестивале "КИВИН-2025" КВНщики предложили генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту стать президентом Международного союза КВН, бессменный председатель жюри игр Высшей лиги это предложение принял. Организатором игр КВН в регионе выступает Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области, министерства молодежной политики Самарской области. Следить за множеством событий Движения "Самарский КВН" и бронировать бесплатные билеты на игры можно на сайте, старт нового сезона - уже 4 марта.