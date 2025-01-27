Две команды из Самарской области сыграют в главных лигах КВН

В Сочи завершился ежегодный, уже 36-й Международный фестиваль команд КВН "КИВИН-2025", проходивший с 12 по 25 января. По итогам фестиваля КВНщики определяют свои планы на грядущий игровой сезон.
Креативные продюсеры фестиваля отсмотрели 564 команды из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, в том числе 22 команды из Самарской области. По итогам фестиваля 10 команд региона получили "Повышенный рейтинг", позволяющий коллективам играть в Центральных лигах по всей стране: "Профком" и "Сборная факультетов" (СамГТУ), "XXL" и "Волга" (СГСПУ), "Оля как всегда" (Самара и ТюмГУ), "IТигры" (ПГУТИ), "Волжский проспект" (Самарский юридический институт ФСИН России и управление ФСИН по Самарской области), "Женская сборная СГК", "Шишка" (Тольятти) и "Ультиматум" (Самара). По решению руководства Международного союза КВН Сборная Самарского Политеха (СамГТУ) проведет сезон-2025 в Премьер-лиге МС КВН в Москве, а "Волга" (СГСПУ) - в телевизионной Международной лиге МС КВН в Минске.
Ряд самарских команд получили приглашение в телепроект "Лига городов" на телеканале ТНТ, список участников и даты которого будут опубликованы позже. Кроме развития молодежи региона, Движение "Самарский КВН" повышает туристическую привлекательность Самарской области и способствует развитию кросс-регионального взаимодействия, организуя игры Центральной лиги "Самара" при поддержке правительства региона и администрации Самары, в которой в течение всего 2024 года совершенствовали свои таланты коллективы из 11 регионов страны. Восемь команд выступили на фестивале, пять из которых получили "повышенный рейтинг", а еще две приглашены в главные лиги клуба: Премьер-лигу, телевизионные Международную и Первую лигу. Кроме конкурсной части, на фестивале проходили мастер-классы, тренинги, круглые столы и образовательный форум "КВН - Школа лидеров" с участием представителей администрации президента РФ и министерства науки и высшего образования РФ.
На XXXVI Международном фестивале "КИВИН-2025" КВНщики предложили генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту стать президентом Международного союза КВН, бессменный председатель жюри игр Высшей лиги это предложение принял. Организатором игр КВН в регионе выступает Движение "Самарский КВН" при поддержке правительства Самарской области, министерства молодежной политики Самарской области. Следить за множеством событий Движения "Самарский КВН" и бронировать бесплатные билеты на игры можно на сайте, старт нового сезона - уже 4 марта.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.