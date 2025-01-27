В Самарской области предлагают ограничить торговлю алкоголем до 6 часов в день

В Самарскую губернскую думу внесена законодательная инициатива, уменьшающая время розничной торговли алкоголем. Ее автором выступил депутат Максим Федоров.
"Сегодня внес поправку в закон Самарской области "О мерах по ограничению потребления алкогольной продукции на территории Самарской области". Предлагаю уменьшить время продажи алкоголя с 14:00 до 20:00. Данная мера приведет к уменьшению потребления алкоголя, что непременно отразится на качестве жизни людей. Приступил к работе над следующим законопроектом", - написал он в своем Телеграм-канале 27 января.
Напомним, сейчас в регионе действует федеральный запрет на торговлю алкоголем в рознице с 23:00 до 8:00 ежедневно. Ранее существовал дополнительный региональный запрет на торговлю спиртным с 22:00 до 23:00 и с 8:00 до 10:00, но он был отменен в 2017 году.
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А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.