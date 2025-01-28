На проспекте Кирова в Самаре трамвай сошел с рельсов

Во вторник, 28 января, в 6:22 с рельсов сошел вагон трамвая маршрута № 10. ЧП произошло на пр. Кирова в районе станции метро "Кировская" по направлению в Юнгородок. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в департаменте транспорта Самары.
Движение трамваев удалось восстановить в 7:57. Сообщается, что за это время в затор попали три трамвая.
Однако чуть позже, в 9:30, в районе станции метро "Кировская" вагоны остановились вновь: на сей раз — в связи с ремонтными работами на путях. В дептрансе отметили, что движение трамваев было остановлено в оба направления.
Движение трамваев в районе метро "Кировская" восстановили в 13:45.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.