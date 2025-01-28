На проспекте Кирова в Самаре трамвай сошел с рельсов

Во вторник, 28 января, в 6:22 с рельсов сошел вагон трамвая маршрута № 10. ЧП произошло на пр. Кирова в районе станции метро "Кировская" по направлению в Юнгородок. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в департаменте транспорта Самары.

Движение трамваев удалось восстановить в 7:57. Сообщается, что за это время в затор попали три трамвая.

Однако чуть позже, в 9:30, в районе станции метро "Кировская" вагоны остановились вновь: на сей раз — в связи с ремонтными работами на путях. В дептрансе отметили, что движение трамваев было остановлено в оба направления.

Движение трамваев в районе метро "Кировская" восстановили в 13:45.