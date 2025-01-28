Директора Самарского завода будут судить из-за беспечного токаря

В Советский районный суд г. Самары отправилось уголовное дело о нарушении техники безопасности, повлекшем тяжкие травмы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, директор ООО "Самарский завод "Авангард-С" не обеспечил контроль за соблюдением требований охраны труда. Соответственно, токарь-универсал 5-го разряда решил работать на станке в тканевых перчатках и с откинутым защитным щитком. В процессе работы одна из перчаток зацепилась и накрутилась на заготовку, и, поскольку защитный щиток был откинут, работник получил множественные травмы лица и головы.