Директора Самарского завода будут судить из-за беспечного токаря

В Советский районный суд г. Самары отправилось уголовное дело о нарушении техники безопасности, повлекшем тяжкие травмы. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, директор ООО "Самарский завод "Авангард-С" не обеспечил контроль за соблюдением требований охраны труда. Соответственно, токарь-универсал 5-го разряда решил работать на станке в тканевых перчатках и с откинутым защитным щитком. В процессе работы одна из перчаток зацепилась и накрутилась на заготовку, и, поскольку защитный щиток был откинут, работник получил множественные травмы лица и головы.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?