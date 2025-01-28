В Самарской области начинается суд о коррупции в ритуальной сфере

Суд Кинельского района Самарской области рассмотрит уголовное дело о даче взятке со стороны ритуального агента. Предполагается, что он подкупал чиновницу за получение мест захоронения.

Общая сумма взяток, по версии следствия, составила 286 тыс. рублей.

По версии следствия же, предприниматель, занимающийся похоронным бизнесом, с 2020 по 2023 г. передал деньги директору муниципального казенного учреждения Кинеля "Ритуал" за предоставление мест захоронения на городских кладбищах. Агент перечислял на банковскую карту руководителю учреждения деньги за каждое место.

Как уточнили в прокуратуре, в отношении директора МУП "Ритуал" дело расследуется в отдельном производстве. По данным источников, директором МУП "Ритуал" являлась Анна Филючкова. И предполагалось, что она могла получать взятки не от одного ритуального агента (данные предстоит проверить следствию). При этом, по данным источников, якобы тем, кто не платил за участки, могли говорить, что мест для захоронения нет.