Владимир Путин открыл первое в России производство литий-ионных аккумуляторов для дронов

Цех по производству литий-ионных аккумуляторов мощностью 20 МВт·ч / год запущен в научно-производственном центре БАС "Самара", инвестиции в производство составили 1,3 млрд рублей. Цех будет обеспечивать аккумуляторами беспилотники, а также станет одним из ключевых R&D-центров по направлению электрохимии и материаловедения в стране.

"Технологию производства литий-ионных аккумуляторов разработал наш резидент "ИНЭСИС" - дочерняя компания "Транспорта будущего". Теперь у разработчика появилась возможность размещать заказы к производству на оборудовании нашего НПЦ", - сообщил Константин Яшин, генеральный директор НПЦ БАС "Самара".

Важный вызов, стоящий перед отраслью беспилотников в России, - это локализация компонентной базы. До недавнего времени практически все ключевые элементы дронов поставлялись из-за границы. Теперь, с активным развитием направления БАС в рамках реализации национального проекта, открываются производства отечественных комплектующих. Одно из самых критичных направлений для импортозамещения в БАС - литий-ионные аккумуляторы. Поэтому открытие производства российских аккумуляторов в научно-производственном центре - существенный шаг для отрасли.

"Производство АКБ, запущенное сегодня в Тольятти, относится к опытно-серийному. Его главная цель - наработка опыта и приобретение компетенций в технологиях. При этом с точки зрения объема производства цех позволяет произвести более 100 тыс. аккумуляторов для образовательных дронов или более 8 тыс. АКБ для агродронов БАС С-80, которые получат отечественные аккумуляторы уже в этом году", - говорит Юрий Козаренко, генеральный директор компании "Транспорт будущего".

Параллельно с созданием опытно-промышленного цеха в НПЦ БАС "Самара", "ИНЭСИС" работает над проектом по строительству гигафабрики на 4 ГВт·ч/ год, чтобы полностью покрыть потребность в аккумуляторах для БАС в России.

"Поддержанный сегодня президентом РФ проект по строительству гигафабрики позволит уже в 2026 году обеспечить отечественными АКБ миллионы образовательных дронов, сотни тысяч тяжелых гражданских беспилотников. Приглашаем всех к сотрудничеству, у нас большая, но интересная работа впереди", - добавил Юрий Козаренко.