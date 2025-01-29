Бастрыкин поручил разобраться с жалобами самарцев, которые живут в затапливаемом доме с насекомыми

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Самаре, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее в соцсетях жители дома по ул. Ново-Садовой в Самаре пожаловались, что их многоквартирный дом 1969 года постройки находится в ужасном состоянии: на протяжении многих месяцев затапливается подвал, из-за чего в квартирах и коридорах появились сырость, плесень и насекомые.

Жильцы рассказали, что неоднократно обращались в УК, но безрезультатно. Также в сообщении отмечалось, что сотрудники обслуживающей организации фальсифицируют протоколы общих собраний собственников.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки - о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.