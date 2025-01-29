Бастрыкин поручил разобраться с жалобами самарцев, которые живут в затапливаемом доме с насекомыми

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Самаре, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее в соцсетях жители дома по ул. Ново-Садовой в Самаре пожаловались, что их многоквартирный дом 1969 года постройки находится в ужасном состоянии: на протяжении многих месяцев затапливается подвал, из-за чего в квартирах и коридорах появились сырость, плесень и насекомые.
Жильцы рассказали, что неоднократно обращались в УК, но безрезультатно. Также в сообщении отмечалось, что сотрудники обслуживающей организации фальсифицируют протоколы общих собраний собственников.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки - о ее результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.