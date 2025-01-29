В Самаре прошли очередные миграционные рейды

Самарские полицейские провели очередной миграционный рейд. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В развлекательных заведениях на улицах Тувинской и Ставропольской правоохранители проверили посетителей. При этом некоторые из гостей пытались спрятаться в подсобке. Кроме того, в букмекерской конторе на пр. Кирова более чем 20 любителям делать ставки на спорт также пришлось показать документы.
Также полицейские проверяли пассажиров автобусов на Южном шоссе и вели профилактическую работу в Красноглинском районе, в том числе на территории, прилегающей к аэропорту.
За время рейдов выявили более 25 нарушителей. Всех их привлекли к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания").
Полицейские рекомендуют гостям региона всегда иметь при себе документы, подтверждающие право на пребывание и проживание в России.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.