В Самаре число абонентов t2 из Китая за год выросло в шесть раз

T2, российский оператор мобильной связи, к китайскому Новому году проанализировал активность абонентов из Китая в 2024 году. Число тех, кто приобрел SIM-карту в Самарской области и пользуется ею в поездках по России, возросло в шесть раз по сравнению с показателями 2023 года.
По данным big data оператора, гости из Поднебесной часто приезжают в регион со своими SIM-картами и общаются в роуминге. В прошлом году их стало на 63% больше, чем было в 2023 году. Чаще всего китайские туристы посещали Самарскую область в марте, октябре и декабре.
В целом по стране количество SIM-карт t2, зарегистрированных на граждан Китая, выросло в 7,4 раза. Тех, кто посещает Россию, оставаясь с собственным мобильным оператором, стало больше на 74,3%.
В топе по посещаемости среди китайских туристов — Владивосток, Москва, Хабаровск, Биробиджан и Чита. По числу новых абонентов t2 из Китая лидерами в минувшем году стали Хабаровск, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург и Иркутск.
Несмотря на рост абонентской базы из Китая, количество обращений на горячую линию на китайском языке в 2024 году снизилось на 24%. Топ наиболее популярных вопросов: тарифы, пакеты и скидки на интернет, запрос баланса.
Последние комментарии
Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?
Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?