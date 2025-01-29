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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самаре число абонентов t2 из Китая за год выросло в шесть раз

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, к китайскому Новому году проанализировал активность абонентов из Китая в 2024 году. Число тех, кто приобрел SIM-карту в Самарской области и пользуется ею в поездках по России, возросло в шесть раз по сравнению с показателями 2023 года.

Фото: предоставлено T2

По данным big data оператора, гости из Поднебесной часто приезжают в регион со своими SIM-картами и общаются в роуминге. В прошлом году их стало на 63% больше, чем было в 2023 году. Чаще всего китайские туристы посещали Самарскую область в марте, октябре и декабре.

В целом по стране количество SIM-карт t2, зарегистрированных на граждан Китая, выросло в 7,4 раза. Тех, кто посещает Россию, оставаясь с собственным мобильным оператором, стало больше на 74,3%.

В топе по посещаемости среди китайских туристов — Владивосток, Москва, Хабаровск, Биробиджан и Чита. По числу новых абонентов t2 из Китая лидерами в минувшем году стали Хабаровск, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург и Иркутск.

Несмотря на рост абонентской базы из Китая, количество обращений на горячую линию на китайском языке в 2024 году снизилось на 24%. Топ наиболее популярных вопросов: тарифы, пакеты и скидки на интернет, запрос баланса.

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