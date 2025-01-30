В Самарской области с 5:30 утра сохраняется опасность атаки БПЛА

Утром в четверг, 30 января, в 5:30, в Самарской области снова объявили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

На данный момент опасность атаки сохраняется. Граждан призывают быть бдительными и звонить по номеру 112 в случае опасности.