16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Увеличилось количество погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой в Самарской области Александр Бастрыкин заинтересовался историей с избиением школьника в Самарской области В СГЭУ выявили схему со взятками Конфликт с эросалонами: помощнику зампреда Общественной палаты РФ в Самаре залили дверь пеной В Самаре ушло в суд уголовное дело о падении льда на восьмилетнего ребенка

Происшествия

В Самаре из-за выпавшего из вагона пассажира трамваи стояли дольше часа

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 349
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 29 января, в Самаре на ул. Ново-Садовой произошло происшествие, в котором серьезно пострадал пассажир трамвая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в городском департаменте транспорта.

В 11:56 при выходе из трамвая маршрута № 24 на остановке "Завод Тарасова" по направлению "в город" выпал и серьезно пострадал пассажир. Из-за происшествия рельсовый транспорт стоял в пробке дольше часа. Движение трамваев было восстановлено в 13:18.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики службы "скорой помощи".

Гид потребителя

Последние комментарии

QAPI USTASI 18 января 2025 12:42 Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Александр Сафронов 03 декабря 2024 08:06 ТСЖ из Самары заплатит 20 тыс. руб. упавшему на льду ребенку

Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2