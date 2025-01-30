В Самаре из-за выпавшего из вагона пассажира трамваи стояли дольше часа

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В среду, 29 января, в Самаре на ул. Ново-Садовой произошло происшествие, в котором серьезно пострадал пассажир трамвая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в городском департаменте транспорта.