В Самаре из-за выпавшего из вагона пассажира трамваи стояли дольше часа

В среду, 29 января, в Самаре на ул. Ново-Садовой произошло происшествие, в котором серьезно пострадал пассажир трамвая. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в городском департаменте транспорта.
В 11:56 при выходе из трамвая маршрута № 24 на остановке "Завод Тарасова" по направлению "в город" выпал и серьезно пострадал пассажир. Из-за происшествия рельсовый транспорт стоял в пробке дольше часа. Движение трамваев было восстановлено в 13:18.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и медики службы "скорой помощи".
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Небольшая предыстория: гражданка, подавшая в суд, открыто враждует с данным ТСЖ по совершенно другим причинам. По записям с камеры видно, как перед падением мать ребенка подозвала его к себе и что-то сказала на ухо, после чего ребенок побежал и специально упал, а гражданка М.М. умышленно раздула из этой ситуации скандал и обратилась в суд с требованием компенсации в пол миллиона. Надеюсь на полученные деньги гражданка приобретет для своего ребенка нормальную зимнюю обувь и обратится за психологической помощью.