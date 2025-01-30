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В "ЗИМ Галерее" пройдет финальная экскурсия по выставке "Жить. Строить. Шить"

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 февраля, в 16:00 в "ЗИМ Галерее" (ул. Ново-Садовая, 106к, 155) пройдет финальная лекция-экскурсия по персональной выставке "ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ" художника Саши Браулова.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

"Отправляемся в архитектурное локальное путешествие вместе с искусствоведом Дарьей Волковой и исследователем модернизма Максимом Тюгиным", - анонсируют организаторы.

Лекторы расскажут о шести самарских объектах эпохи конструктивизма и модернистских шедеврах 1960-80-х годов.

Выставка петербургского художника Саши Браулова продлится до 2 февраля включительно, и лекция станет ее финальным "стежком". Работы Браулова находятся в собраниях Русского музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, центра современного искусства "Винзавод", Галереи на Шаболовке, Музея архитектуры Алматы и частных коллекциях. "Жить. Строить. Шить." - первая выставка вышивки в Самаре.

Вход на лекцию свободный.

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