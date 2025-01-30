Самарские музыканты сняли экспериментальный клип с помощью людей из разных городов и стран

Самарская группа "Кушва Band" сняла экспериментальный клип на свою песню "Черепаха в колесе".

"Черепаха в колесе" появилась около трех лет назад, но видео на композицию появилось лишь недавно. Текст песни разделили на строчки, пронумеровали и разослали более чем 25 друзьям, знакомым, родственникам и подписчикам в разные города и страны. Каждого адресата попросили записать короткое видео по ассоциациям, которые вызовет полученная строчка. По условиям эксперимента, участники не имели возможности прослушать песню целиком или ознакомиться со всем текстом от начала до конца. Затем режиссер Алексей Душкин смонтировал полученные записи в одно видео.

"И тут мы увидели, что собранные воедино разрозненные образы, порожденные фантазией разных людей, не только не вступают в противоречие с первичной концепцией песни, но и подтверждают ее, гармонично с ней взаимодействуя", — рассказывают музыканты.