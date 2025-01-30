Увеличилось количество погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой в Самарской области

В четверг, 30 января, в больнице скончался один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Шигонском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

Напомним, в 5:30 на 19 км обводной дороги водитель микроавтобуса Toyota врезался в стоявший на проезжей части DAF. В результате два человека скончались на месте. Количество пострадавших уточнялось. По предварительным данным, в ДТП могло пострадать от трех до пяти человек.

Ситуацию с попавшими в ДТП людьми корреспонденту Волга Ньюс прокомментировали в минздраве Самарской области.

"Два участника аварии скончались до прибытия "скорой помощи". Четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение Сызрани. Один из них скончался в больнице в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое. Минздрав держит ситуацию по оказанию медицинской помощи на контроле, в том числе работают областные специалисты", - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.