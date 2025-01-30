Увеличилось количество погибших в ДТП с микроавтобусом и фурой в Самарской области

В четверг, 30 января, в больнице скончался один из пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Шигонском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.
Напомним, в 5:30 на 19 км обводной дороги водитель микроавтобуса Toyota врезался в стоявший на проезжей части DAF. В результате два человека скончались на месте. Количество пострадавших уточнялось. По предварительным данным, в ДТП могло пострадать от трех до пяти человек.
Ситуацию с попавшими в ДТП людьми корреспонденту Волга Ньюс прокомментировали в минздраве Самарской области.
"Два участника аварии скончались до прибытия "скорой помощи". Четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение Сызрани. Один из них скончался в больнице в связи с травмами, несовместимыми с жизнью. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое. Минздрав держит ситуацию по оказанию медицинской помощи на контроле, в том числе работают областные специалисты", - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!