В текущем году поезда Самара — Санкт-Петербург ждет дополнение. В составы включат сидячие вагоны. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

"Поезд идет через Саранск, Нижний Новгород и Москву. Сидячие вагоны добавляются для удобства пассажиров, которые используют маршрут для межрегиональных перевозок", — объяснил Вячеслав Дмитриев.