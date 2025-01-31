В выходные в Самаре сохранится теплая погода

В Приволжском УГМС рассказали, что в первых числах февраля в Самарской области сохранится теплая, слабоплюсовая погода.

В пятницу, 31 января, в Самаре облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси, местами туман. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха 0…+2 °С, местами гололедица.

В субботу, 1 февраля, в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2…-3 °C, местами гололедица.

2 числа в Самарской области сохранится облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха +2…-3 °C, местами гололедица.

В начале рабочей недели, 3 и 4 февраля, синоптики прогнозируют облачность, небольшой снег. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем 0…-5 °C, гололедица.