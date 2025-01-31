Роспотребнадзор: в Самарской области может продаваться фальшивое сливочное масло

Управление Роспотребнадзора по Самарской области со ссылкой на коллег из Алтая предупредило жителей о том, что на территории региона может продаваться фальшивое сливочное масла производства ООО "Алтая Продукт".

Согласно информации из органов местного самоуправления "адрес", указанный алтайским производителем (с. Черга, ул. Полевая, 29") не существует, а юрлицо ООО "Алтай Продукт" деятельность в селе Черга не осуществляет.

Кроме того, в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии сведения о декларации о соответствии на масло "Традиционное" сладко-сливочное 82,5% ГОСТ 32261-2013 производства ООО "Алтай Продукт" отсутствуют.

"Таким образом, ООО "Алтай Продукт" является "предприятием-призраком", производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, данная продукция может быть опасной для здоровья граждан", — предупредили в ведомстве.

Указанная информация направлена в органы МВД по Республике Алтай.

В случае выявления в продаже молочной продукции ООО "Алтай Продукт", самарцев призвали проинформировать Управление.