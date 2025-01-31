Роспотребнадзор: в Самарской области может продаваться фальшивое сливочное масло

Управление Роспотребнадзора по Самарской области со ссылкой на коллег из Алтая предупредило жителей о том, что на территории региона может продаваться фальшивое сливочное масла производства ООО "Алтая Продукт".
Согласно информации из органов местного самоуправления "адрес", указанный алтайским производителем (с. Черга, ул. Полевая, 29") не существует, а юрлицо ООО "Алтай Продукт" деятельность в селе Черга не осуществляет.
Кроме того, в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии сведения о декларации о соответствии на масло "Традиционное" сладко-сливочное 82,5% ГОСТ 32261-2013 производства ООО "Алтай Продукт" отсутствуют.
"Таким образом, ООО "Алтай Продукт" является "предприятием-призраком", производство продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, в связи с чем, данная продукция может быть опасной для здоровья граждан", — предупредили в ведомстве.
Указанная информация направлена в органы МВД по Республике Алтай.
В случае выявления в продаже молочной продукции ООО "Алтай Продукт", самарцев призвали проинформировать Управление.
Последние комментарии
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!