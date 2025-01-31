Главы муниципалитетов Самарской области участвуют в работе Всероссийского форума "Малая Родина - сила России"

В четверг, 30 января, в Казани полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров принял участие в работе пленарной сессии Регионального дня, проходившего в рамках II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России", организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Первая региональная сессия форума ранее прошла в Мурманске, в которой также приняли участие представители Самарской области.

На заседании обсуждали одну из семи национальных целей развития России, установленных президентом Владимиром Путиным до 2030 г., - комфортную и безопасную среду для жизни, также были рассмотрены региональные программы, направленные на ее реализацию.

Приветствуя участников сессии, полпред президента рассказал об итогах этой работы в регионах Приволжского федерального округа. Так, по его словам, с 2019 по 2024 г. было благоустроено более 6 тыс. общественных территорий и 10 тыс. дворов, а также реализовано почти 230 проектов по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

"В новом цикле нацпроектов к 2030 году в России планируется благоустроить около 30 тысяч общественных пространств, в том числе более шести тысяч - в регионах ПФО", - подчеркнул Игорь Комаров.

Многие эксперты и участники пленарного заседания отметили значимость открытого, доверительного диалога с жителями, их активное участие в вопросах благоустройства. Полпред отметил, что эта работа активно ведется в регионах округа: за семь лет по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" доля граждан, вовлеченных в обсуждение и оценку программ благоустройства, выросла более чем в пять раз - до 32%.

По мнению Игоря Комарова, реализация программ благоустройства территорий может быть еще более эффективной за счет усиления управленческих кадров в муниципалитетах; большой потенциал здесь - у патриотически настроенных и наиболее подготовленных участников СВО, которые прошли отбор в рамках президентской программы "Время героев", а также у выпускников аналогичных региональных программ.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем приветственном слове выразил благодарность руководству страны, администрации президента России за поддержку инициатив, направленных на вовлечение граждан в решение вопросов местного значения.

"Муниципальный уровень власти - самый близкий к людям. От того, как выстроено взаимодействие, как быстро решаются вопросы на местах, зависит качество жизни в том или ином муниципалитете. Форум нацелен на то, чтобы проанализировать проблемное поле и отработать инструменты для улучшения жизни в муниципалитетах. Выработанные предложения лягут в основу главного форума, который пройдет в апреле", - отметил заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

"Татарстан как дискуссионная площадка по теме создания комфортной среды для жизни выбран неслучайно. Практически любой муниципалитет - это успешная практика. Здесь, в Казани, мы обсудили новые решения в сфере комплексного развития территорий, посмотрели, как благоустраивают прилегающую к объектам здравоохранения территорию. Казанский парк "Малое Чайковое озеро" стал победителем международного конкурса в сфере городских инноваций. Благодаря масштабной программе благоустройства в республике приводится в порядок до тысячи дворов в год. На все эти практики могут опираться в других регионах страны", - отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Наиболее успешными практиками поделились участники других регионов России, в том числе регионов ПФО. В числе затронутых экспертами тем - соблюдение экологических стандартов при благоустройстве, повышение информированности граждан, подготовка компетентных управленческих кадров, внедрение новых технологий и подходов в процессе благоустройства.

Следует отметить, что Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления реализует с 2023 г. масштабный федеральный проект "Муниципальный диалог", направленный на развитие и совершенствование местного самоуправления. В рамках проекта осуществляется сбор и аналитика инициатив от муниципальных образований по совершенствованию механизмов управления. Для работы над собранными идеями и запросами создаются федеральные проектные команды по 14 направлениям. Заседания команд проходят в формате стратегических сессий с участием руководителей федерального и регионального уровня.

В 2025 г. в преддверии всероссийского форума "Малая Родина - сила России" заседания команд проходят в разных субъектах по всей стране от Калининграда до Южно-Сахалинска. Главы муниципальных образований Самарской области принимают активное участие в работе команд. Наработанный опыт и победы во всероссийских конкурсах помогают им достойно представлять Самарскую область.

"Федеральные проектные команды - это возможность для муниципалитетов самим влиять на дальнейшее развитие территорий и обозначить самые проблемные точки. В этом огромная заслуга команды ВАРМСУ, которые продвигают инициативы людей и помогают в их реализации. Муниципалитеты уже ощутили эти изменения и готовы участвовать", - подчеркнул исполнительный директор Ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" Дмитрий Славецкий.