Самарская область заняла первое место по реализации общественных проектов ПФО

В среду, 29 января, в режиме видеоконференции под председательством заместителя полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Олега Машковцева прошло окружное совещание, на котором рассмотрели вопросы реализации государственной молодежной политики и общественных проектов ПФО в 2024 г. и планы на текущий год.

В мероприятии участвовали заместители высших должностных лиц регионов округа, курирующие вопросы воспитательной деятельности, руководители региональных органов государственной власти по профилю отдельных проектов, а также главные федеральные инспекторы. Самарскую область представляли первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов и федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев.

Открывая совещание, Олег Машковцев поздравил представителей Пермского края с победой в борьбе за статус "Молодежная столица России", который, по мнению замполпреда, поможет региону реализовать важнейшие задачи в сфере молодежной политики.

Одной из семи национальных целей развития России до 2030 г., установленных президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, является реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. На заседании обсудили перечень задач в сфере работы с молодежью в Приволжском федеральном округе, выполнение которых также будет способствовать достижению этой цели. В числе важных направлений — патриотическое воспитание и формирование духовно-нравственных ценностей.

"В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне просветительская деятельность должна стать для сферы молодежной политики системной. Необходимо также активно привлекать к работе с молодежью демобилизованных участников СВО", — сказал Олег Машковцев.

Он также обратил внимание на общий уровень готовности регионов ПФО к участию в окружных общественных проектах. В ходе совещания дана оценка работы органов государственной власти в реализации проектов для молодежи, а также их информационного освещения.

По итогам 2024 г. первое место в рейтинге регионов по реализация общественных проектов ПФО вновь заняла Самарская область. Наибольшего успеха в прошедшем году регион добился в реализации проектов "Баскетбол 3×3" (1 место); "Герои Отечества" (Музей — 3 место), ВПК — 1 место); "ФормАрт" (3 место); "Театральное Приволжье" (Молодежные театральные коллективы — 3 место).

Олег Машковцев в своем выступлении отметил, что в округе выстроено системное взаимодействие с крупнейшими общественными молодежными организациями и координирующими структурами (советом ректоров вузов ПФО, советом директоров организаций профессионального образования и другими).

"Мы продолжаем осуществлять взаимодействие с вузами и ссузами, сформированы региональные и окружная комиссии по молодежной политике и духовно-нравственному воспитанию при Советах ректоров вузов. На этих площадках планируем продолжить обсуждение вопросов воспитательной деятельности в студенческой среде", — подчеркнул заместитель полномочного представителя президента России в ПФО.

Важным результатом работы стала интеграция ряда общественных проектов ПФО в созданные по соответствующим направлениям всероссийские проекты, а также привлечение для участия в приволжских общественных проектах молодежи из новых регионов России и дружественных стран.

Участники совещания также обсудили планы работы на 2025 г., который станет особенным в связи с запуском нового общественного проекта для работающей молодежи, и возвращением в статус окружного Молодежного форума Движения Первых "iВолга" в Самарской области.

Приоритетным направлением международного сотрудничества является проведение совместных с КНР мероприятий для молодежи, в частности Российско-китайского молодежного форума в формате "Волга-Янцзы". В этом году X Российско-Китайский молодежный форум состоится в Китае. Ярким событием форума должно стать создание совместного граффити художниками двух стран (по опыту прошлогоднего мероприятия в Саратове).

На совещании также обсудили изменения форматов проведения проектов, поставлены задачи вовлечения для участия в них детей и молодежи из сельских населенных пунктов: "Мы должны обратить особое внимание на популяризацию молодежных мероприятий (в первую очередь окружных общественных проектов) в муниципальных образованиях — там, где возможностей для молодежи в настоящее время гораздо меньше, чем в крупных городах. Мы должны сделать по-настоящему доступными наши молодежные проекты".



