Самарская область поучаствует в Эстафете Победы

В Самарской и Саратовской областях пройдет эстафета, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В соответствии с решением Совета командующих Пограничными войсками, старт Эстафеты, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., определен 2 февраля 2025 г. по двум маршрутам вдоль внешних границ государств-участников СНГ - из Мурманска и Бреста.
Самарская и Саратовская области этап эстафеты встретят с 24 апреля по 6 мая 2025 г. в соответствии со графиком:
24 апреля - прием символа эстафеты у представителей Оренбургской области в с. Большая Черниговка Самарской области, 25-26 апреля - Самара, 27 апреля - с. Перелюб, 28 апреля - пос. Озинки, 29 апреля - рп. Дергачи, 30 апреля - 1 мая - Саратов, 2 мая - Энгельс, 3 мая - с. Александров Гай, 4 мая - Новоузенск, 5 мая - с. Малый Узень, 6 мая - передача символа эстафеты представителям Волгоградской области в с. Нива Питерского района Саратовской области.
Предусмотрены чествование ветеранов, торжественные мероприятия у мемориалов воинской славы, уроки Мужества для подрастающего поколения, демонстрация современных образцов вооружений и технических средств, применяемых в пограничной службе.
Торжественная церемония завершения Эстафеты Победы состоится 28 мая в Москве.
Последние комментарии
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!