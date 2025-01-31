Самарская область поучаствует в Эстафете Победы

В Самарской и Саратовской областях пройдет эстафета, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соответствии с решением Совета командующих Пограничными войсками, старт Эстафеты, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., определен 2 февраля 2025 г. по двум маршрутам вдоль внешних границ государств-участников СНГ - из Мурманска и Бреста.

Самарская и Саратовская области этап эстафеты встретят с 24 апреля по 6 мая 2025 г. в соответствии со графиком:

24 апреля - прием символа эстафеты у представителей Оренбургской области в с. Большая Черниговка Самарской области, 25-26 апреля - Самара, 27 апреля - с. Перелюб, 28 апреля - пос. Озинки, 29 апреля - рп. Дергачи, 30 апреля - 1 мая - Саратов, 2 мая - Энгельс, 3 мая - с. Александров Гай, 4 мая - Новоузенск, 5 мая - с. Малый Узень, 6 мая - передача символа эстафеты представителям Волгоградской области в с. Нива Питерского района Саратовской области.

Предусмотрены чествование ветеранов, торжественные мероприятия у мемориалов воинской славы, уроки Мужества для подрастающего поколения, демонстрация современных образцов вооружений и технических средств, применяемых в пограничной службе.

Торжественная церемония завершения Эстафеты Победы состоится 28 мая в Москве.