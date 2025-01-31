Страховой Дом ВСК вошел в топ-3 лучших работодателей среди страховых компаний по версии HeadHunter

Страховой Дом ВСК вошел в топ-100 крупнейших работодателей страны в рейтинге HeadHunter по итогам 2024 года, заняв 3-е место среди российских страховщиков. По оценкам hh.ru компания также является одним из лидеров по внедрению передовых HR-практик в страховании, заняв 2-е место в своем сегменте и 17-е среди всех работодателей страны.

В исследовании HeadHunter приняли участие почти 2 тыс. компаний, финалистами рейтинга в этом году стали 1,7 тыс. работодателей из разных отраслей бизнеса.

При составлении ежегодного рейтинга работодателей аналитики hh.ru учитывают различные факторы: оценку HR-функционала в компании, анализ индикатора eNPS (индекс лояльности сотрудников), опрос соискателей. Также в прошлом году в методику был включен дополнительный параметр — совместно с платформой Dream Job проводился анализ отзывов бывших сотрудников компании. Этот этап исследования важен для восприятия бренда на рынке труда, так как 95% кандидатов читают отзывы о работодателе перед откликом на вакансию или принятием оффера, а 70% готовы специально искать реальные комментарии о компании, показало исследование hh.ru.

«Мы можем смело гордиться тем, что наше высокое место в рейтинге HeadHunter подтверждает огромный интерес к Страховому Дому ВСК. Этот рейтинг — признание не только от наших сотрудников, но и от тех, кто мечтает стать частью нашей команды. Рейтинг показывает, что и потенциальные кандидаты, и действующие сотрудники уверены в том, что работа в нашей компании отвечает всем их потребностям и предоставляет отличные возможности для профессионального роста и развития», — отметил Степан Лысенко, руководитель Блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.

Ранее Страховой Дом ВСК три года подряд занимал 3-е место в рейтинге работодателей Forbes, а в 2024 году был отмечен сертификатом «Отличное место для работы» Happy Job, войдя в число лучших работодателей с наивысшим уровнем удовлетворенности сотрудников.