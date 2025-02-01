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Баскетбол Спорт

"Самара" обыграла "Парму" — 86:78

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Баскетбольная "Самара" в матче Единой Лиги ВТБ со счетом 86:78 обыграла на домашней арене пермскую "Парму".

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Матч начался с трех "трешек" от лидера нашей команды Михаила Кулагина, которых соперник точно не ожидал в самом начале. Пермяки быстро включились в игру, сначала Самсон Руженцев прошел и забросил из-под кольца, а затем Нэвелс забросил дальний без сопротивления. Хозяева хорошо комбинировали, а в защите блокировали рослых американцев. Антон Карданахишвили ярко вернулся после травмы и забросил две сложных "трешки". Соперник же отвечал бросками из-под кольца, продавливая самарских защитников. Последняя атака была за самарцами, с мячом оказался Михаил Кулагин — дальний бросок через игрока "Пармы" и залетает. Первую четверть уверенно забрала Самара — 29:21.

Пермяки продолжили прессинговать и возвращаться в игру, самарцы допускают пару ошибок, и уже с помощью трехочкового Хэмилтона счет равный — 31:31. Владение хозяев бросает Кулагин мимо, мяч прилетает к Михаилу, вторая попытка — мяч в кольце. В моменте Пашутин раскритиковал действия в защите своей команды, и после пермяки выдали хорошую игру в атаке: Нэвелс сначала забросил из-под кольца, а затем с сопротивлением закинул трешку. Преимущество хозяев таяло на глазах, теперь гости вырвались вперед — 37:44, и Владислав Коновалов берет тайм-аут и он действует, Чикарев и Карданахишвили забрасывают дальние, и перед второй половиной отставание всего -3.

Третий игровой отрезок можно охарактеризовать как гонка преследование. Парма продолжает играть в свой баскетбол, а самарцы придумывают комбинации и отыгрываются. За пять минут игра резко поменялась, гости начали чаще ошибаться при выходе из обороны, а у хозяев разыгрался Карданахишвили, который за две атаки набрал 5 очков. За 2 минуты до конца свои первые очки набрал Андрей Сопин. После третьей четверти счет 59:67 в пользу гостей.

Начало заключительной четверти началось с трехочковых от Кулагина и Голдырева, а Никита Косяков делает данк, и счет равный — 67:67, но на этом натиск хозяев не остановился — Кулагин вновь делает дальний бросок на лидерство — 71:70, но гости не отстают, Самсон Руженцев бросает сверхсложный и попадает. В концовке самарцы оказались настырнее, Глеб Голдырев забросил важную для победы "трешку", а бросок чуть ли не с центра поля от Антона Карданахишвили стал и вовсе победным — 84:78

Самыми результативными у самарцев стали Михаил Кулагин (32 очка), Антон Карданахишвили (23 очка) и Глеб Голдырев (11 очков). У гостей эффективными были Гарретт Нэвелс (30 очков) и Ройс Хэмм (19 очков).

Следующий матч БК "Самара" проведет 5 февраля дома. Соперником станет московский ЦСКА.

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Последние комментарии

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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