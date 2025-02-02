В регионе ожидается мокрый снег

В понедельник, 3 февраля, местами по Самарской области ожидается налипание мокрого снега 5-15 мм, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.