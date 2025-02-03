В Самарской области 1 февраля был установлен новый погодный рекорд

В субботу, 1 февраля, сразу в 8 населенных пунктах Самарской области были зафиксированы экстремально высокие температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В Самаре, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Тольятти и Сызрани был побит рекорд от 1 февраля 2016 года. В Аглосе, Новодевичьем, Безенчуке последний раз так тепло 1 февраля было в 1955 году.
Температурные отклонения в 2025 году колебались от 0,3 до 1,9 °C в зависимости от населенного пункта. Подробнее - в таблице от Приволжского УГМС:
|
Метеостанции
|
Значение предыдущего максимума температуры воздуха,°С/год
|
Максимальная температура воздуха в 2025 г. °С
|
Отклонение в °С
|
Самара
|
2,6/2016
|
2,9
|
0,3
|
АГЛОС
|
1,1/1955
|
3,0
|
1,9
|
Ново-Девичье
|
2,0/1955
|
2,4
|
0,4
|
Ч.Вершины
|
1,9/2016
|
2,7
|
0,8
|
К.Черкассы
|
2,2/2016
|
2,8
|
0,6
|
Тольятти
|
1,9/2016
|
2,5
|
0,6
|
Безенчук
|
1,8/1955
|
3,1
|
1,3
|
Сызрань
|
2,0/1955,2016
|
2,6
|
0,6
Последние комментарии
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!