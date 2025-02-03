В Самарской области 1 февраля был установлен новый погодный рекорд

В субботу, 1 февраля, сразу в 8 населенных пунктах Самарской области были зафиксированы экстремально высокие температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Самаре, Челно-Вершинах, Кинель-Черкассах, Тольятти и Сызрани был побит рекорд от 1 февраля 2016 года. В Аглосе, Новодевичьем, Безенчуке последний раз так тепло 1 февраля было в 1955 году.

Температурные отклонения в 2025 году колебались от 0,3 до 1,9 °C в зависимости от населенного пункта. Подробнее - в таблице от Приволжского УГМС: