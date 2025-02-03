На территории "Транспорта будущего" начала работу виар-арена

1 февраля зона виртуальной реальности на площадке "Транспорта будущего" собрала 30 сотрудников для погружения в захватывающий мир виртуальной реальности. Участники тренинга познакомились с возможностями виар-оборудования, поиграли в образовательные игры и продемонстрировали в том числе командную работу.
Открытие виар-арены - это часть политики компании по развитию персонала.
"Виртуальную реальность активно применяют в бизнесе, и виар-арена в среде станет инструментом развития сотрудников "Транспорта будущего". Соревнования по виар требуют от участников оперативных решений и разработки стратегий для достижения целей, развивают критическое мышление. Эти навыки важны и для эффективной работы в компании. Виар-зона в компании позволяет внедрять инновационные методы обучения, в том числе симуляции реальных рабочих ситуаций", - прокомментировал исполнительный директор "Транспорта будущего" Илья Сидоров.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?