На территории "Транспорта будущего" начала работу виар-арена

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1 февраля зона виртуальной реальности на площадке "Транспорта будущего" собрала 30 сотрудников для погружения в захватывающий мир виртуальной реальности. Участники тренинга познакомились с возможностями виар-оборудования, поиграли в образовательные игры и продемонстрировали в том числе командную работу.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"