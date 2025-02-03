В Тольятти ищут перевозчиков на троллейбусные маршруты

Мэрия Тольятти объявила конкурс по поиску подрядчика, который займется осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам. Речь идет о троллейбусных перевозках. Начальная цена контракта составляет 489 млн рублей.

Победителя торгов определят после 12 февраля. Он должен исполнять контракт с 1 марта по 31 декабря текущего года.

Подрядчика ищут на девять троллейбусных маршрутов: № 1; № 2; № 4; № 7; № 13; № 14; № 18; № 21; № 22.

Всего нужно поставить 52 единицы транспорта для работы на маршрутах и девять единиц - в качестве резерва. Максимальный срок эксплуатации троллейбусов не должен превышать 15 лет. Требования по минимальной вместимости - 90 мест.